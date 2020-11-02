Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da iki günde 254 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak kentte 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.