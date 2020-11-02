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Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da iki günde 254 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak kentte 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentteki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıklamıştı.

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