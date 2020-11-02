İzmir depreminde ölenler ve sağ kurtulanların tam listesi! 

İZMİR'i vuran 6.9'luk deprem sonrası yıkılan binalardan 83 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, enkaz altından 106 vatandaşımız ise sağ olarak çıktı. İşte İsim isim ölenler ve yaralı kurtulanların listesi.

Abone ol

İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 83’e yükseldi. Enkaz altından 106 vatandaş sağ çıkarıldı. Yaralı sayısı ise 994 olarak açıklandı. Tedavisi süren 219 kişiden dokuzu yoğun bakımda, dördünün ise durumu ağır. 11 binada arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını, altı binada ise çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, şunları söyledi:

İzmir depreminde hayatını kaybedenler

RIZA BEY APARTMANI

– Fatih Ağar (49)

– Beril Gidiş (27)

– Ayşe Melahat Köse (58)

– Nilüfer Daloğlu (45)

– Asya Daloğlu (11)

– Ekrem Özgür Duman

DOĞANLAR APARTMANI

– Mert Küçükyumuk

– Eda Küçükyumuk

– Ateş Küçükyumuk (2)

– Umut Perinçek (7)

– Ali Çağın Kaygusuz

EMRAH APARTMANI

– Hasene Argüder (55)

– Rabia Uzun

– Hayati Uzun (17)

– İpek Şirin (8)

YAĞCIOĞLU APARTMANI

– Burcu Yüksel

– Ege Ilgaz Yüksel

– Dila Yüksel

BARIŞ SİTESİ

– Çınar Eren (10)

– Ünal Eren

BİVA TOWER

– Melih Dağbaşı

DİĞER

– Fatma Erçetin (86)

– Elif İnan (10)

– Buse Demir (27)

– Arda Baran Demir (17)

Enkaz altından yaralı çıkarılanlar

– Halim Sarı (62) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Fadime Tolu (53) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Buse Hasdemir/ Rıza Bey Apartmanı

– İnci Okan (16) / Rıza Bey Apartmanı

– Ahmet Çitim (70) / Rıza Bey Apartmanı

– Gizem İleri / Rıza Bey Apartmanı

– Günay Özışık (15) / Doğanlar Apartmanı

– Seher Dereli Perinçek / Doğanlar Apartmanı

– Ezel Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elzem Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elif Perinçek (3) / Doğanlar Apartmanı

– İdil Şirin (14) / Emrah Apartmanı

– Emine Eren (62) / Barış Sitesi