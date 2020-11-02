Türkiye'de 18 şehir aktif deprem fayı üzerinde! İşte fay üzerindeki 18 şehirin listesi

En korkutan yer İstanbul ve Marmara

Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ün kendisini en çok korkutan fayın nerede olduğu sorusuna "Beni korkutan yer Türkiye'nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle..." karşılığını verdi.