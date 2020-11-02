Türkiye'de 18 şehir aktif deprem fayı üzerinde! İşte fay üzerindeki 18 şehirin listesi
İZMİR depremi yeni bir tartışma başlattı. Deprem bilimcileri en çok korkutan iller hangileri? "Beni Türkiye'nin tamamı korkutuyor" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 ilin deprem fay hattı üzerinde olduğunu belirtip o illeri açıkladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem yeni deprem tartışmalarını da başlattı. Deprem bilimcileri en çok tedirgin eden fay hatları hangileri? "Beni Türkiye'nin tamamı korkutuyor" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 ilin deprem fay hattı üzerinde olduğunu belirtip o illeri açıkladı. Tüm deprem bilimcilerin üzerinde anlaştığı şey ise her an 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığı...
En korkutan yer İstanbul ve Marmara
Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ün kendisini en çok korkutan fayın nerede olduğu sorusuna "Beni korkutan yer Türkiye'nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle..." karşılığını verdi.
İstanbul'dan sonra en tehlikeli fay!
İstanbul dışında kendisini en çok korkutan fayın Bingöl Yedisu fayı olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, "Yedisu fayı kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 500 diri fay hattı var
"Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı var" diyen Prof. Dr. Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde..." dedi ve o illeri şöyle sıraladı: