Bahçelievler'deki patlamanın arkasından cinayet çıktı! Fatma Mavi boğularak öldürülmüş
BAHÇELİEVLER'de meydana gelen patlamada evdeki Fatma Mavi'nin (31) hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olayın perde arkasından 'kıskançlık' nedeniyle işlenen cinayet çıktı. Katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu.
Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta geçtiğimiz gün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana gelmiş, olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaşmıştı. İlk değerlendirmede olayın 'gaz sızıntısı olduğu' söylenmişti. Genç kadının patlamanın şiddetiyle hayatını kaybettiği söylenmişti.
Katiliyle sık sık görüşmüş: 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesi ise kan dondurdu.
"O an cinnet getirdim ve Ellerimle boğdum"
Katil zanlısının ifadesi şöyle oldu: "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum.