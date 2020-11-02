Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekim ayı imalat sanayi rakamlarını değerlendirerek, "Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekim ayı imalat sanayi rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak, imalat sanayiindeki büyümenin 5 aydır devam ettiğini ve geçen aya göre hız kazandığını açıkladı.

Büyüme geçen aya göre hız kazandı

Albayrak, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" dedi.

İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor. https://t.co/86SSzrQiRr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020

Yüzde 5.6 artan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Öte yandan Albayrak ekim ayı ihracat rakamlarını da değerlendirdi. Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerine yer verdi.