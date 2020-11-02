Gizem İleri, enkaz altında geçen 9 saati anlattı: Bizim üzerimize duvar düştü

İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında 9 saat yaşam mücadelesi veren Gizem İleri, “Enkaz altında ailemizi ve enkazda kalan diğerlerini duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor” diye konuştu.

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İzmir’de Cuma günü yaşanan deprem sonrası enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü alanda ilk olarak 9 saat sonra enkazdan çıkarılan Gizem İleri, enkaz altında yaşadığı hayat mücadelesini anlattı.

"Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz"

Rıza Bey Apartmanı'nı enkazından 9 saat sonra kurtarılan Gizem İleri, o anları şöyle anlattı:

Biz 4. Katta kalıyorduk 3 saniye içerisinde apartman çöktü zaten. Ares benim kucağımdaydı ama enkaz altında bir yer açılınca abim beni çekti. Ares korkusundan öteki tarafa kaçtı. Aramıza bir kolon girdi orada olduğum sürece konuştuk. Köpeğim konuştuğum sürece tepki verdi. Bizim üzerimize duvar düştü.

"Bana kısa geldi ama 9 saat sonra çıkarıldım"

Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor, çok zor duyuyorlar. Üzeriniz kapalı sesinizin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar. Ama bizi çok çabuk buldular, oradaki zaman dilimi galiba hayatta kalmaya çalışmak ile alakalı. Bana kısa geldi ama 9 saat sonra çıkarıldım.

"Enkaz altında önemli olan nefes alabiliyor olmanız"

Herkes çıkamadı annemle abim çıktı ama aynı apartmanda oturan akrabalarımız çıkartamadık. Şuan kurtarma çalışmalarının uzun sürmesinin sebebi çok hassas çalışıyorlar. Bizim bulunduğumuz yeri başkası var mı diye 20 kez kontrol ettiler. Her türlü tehlikeyi düşünüp kontrol ederek çıkartıyorlar. Enkaz altında önemli olan nefes alabiliyor olmanız. Beni kurtarmaya gelenlerle bende konuştum enkaz altındayken.