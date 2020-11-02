BIST 1.137
DOLAR 8,43
EURO 9,82
ALTIN 511,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

MSB: Katar ile Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Katar ile gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiğini duyurdu.

Abone ol

Türkiye ve Katar, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Katar ile ortak tatbikat

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı." denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
AK Partili Vekil Çamlı'dan Türkan Şoray ve röportajını haberleştiren medyaya sert sözler
Koronavirüs nedeniyle ölen Burhan Kuzu toprağa verildi! Cenazeye Erdoğan da katıldı
Konya'da yaşlı adamın kafasını ve cinsel organını kesti! Vahşetin gerekçesi şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da uzun yıllar hizmet vermişti! Koronavirüse yenik düştü
Kısa çalışma ödeneği ödeme günleri Kasım ayı ne zaman?
Samsun'da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken İzmir'de koronavirüs uyarısı
Eskişehir'de polis takibe aldı! Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndü
Kasım ayı 2022 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Yorumlar