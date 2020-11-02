MSB: Katar ile Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Katar ile gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiğini duyurdu.Abone ol
Türkiye ve Katar, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Katar ile ortak tatbikat
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı." denildi.