Galatasaray'dan depremzede Elif Perinçek paylaşımı

Galatasaray, 65 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılan Elif Perinçek için 'yaşanılacak günler var Elif' paylaşımında bulundu.

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İzmir depreminde mucizeler arasına 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek de dahil oldu. Galatasaray, enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek için resmi hesabından paylaşımda bulundu.

Elif Perinçek'in enkazdan kurtarıldığı fotoğrafı paylaşan Galatasaray, ''Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif...'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımı: