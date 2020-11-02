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HSK'ya Enis Berberoğlu başvurusu! Hakimler için şikayet dilekçesi verildi

CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan İstanbul 14'ncü ve 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetleri için Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet dilekçesi verdi.

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Enis Berberoğlu’nun avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı kanalıyla HSK'ya gönderilen dilekçede, şikayette bulunulan İstanbul 14. ve 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki hakimlerin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bireysel başvuru kararını tanımamak ve gereğini yerine getirmemek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia edildi.

Dilekçede, hakimler hakkında " mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle görevi kötüye kullanmak, şikayetçinin mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma hakkını engellemek, şikayetçi hakkında siyasi hakların kullanılmasını engellemek, şikayetçi hakkında hürriyetten yoksun kılmak” suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

Üst mahkeme karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

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