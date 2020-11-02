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Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör, bugün sabah açıklanan sonuç hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.

Hayrettin Güngör'ün paylaşımı:

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