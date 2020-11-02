Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı
KAHRAMANMARAŞ Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör, bugün sabah açıklanan sonuç hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.
Hayrettin Güngör'ün paylaşımı:
Kıymetli hemşehrilerim,— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) November 2, 2020
halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı.
Hemşehrilerimden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum.
Dualarınızı beklerim.