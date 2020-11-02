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Bursa'da tenis sporcusu Sarp Laleli trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

BURSA İzmir otobanında TIR ile otomobil çarpıştı. Sürücüler ile 4 kişi daha kazada yaralandı. Yaralılardan ünlü tenisçi Sarp Laleli hastanede hayata veda etti.

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Bursa- İzmir otoyolunda meydana geldi. Otoyoldaki bakım çalışmaları nedeniyle, İzmir yönüne trafik akışı Karacabey- Bursa yönündeki yola tek şeritten sağlandı. İzmir yönüne giden Öngel Özdemir’in kullandığı 34 YC 0207 plakalı TIR, karşı yönden gelen yoldaki trafik işaretlerini fark etmediği öne sürülen Cihat Yıldız yönetimindeki 06 ACT 935 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Çınar Yeşil, Canberk Solak, Sarp Laleli ve Alp Baştürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan tenisçi Sarp Laleli, doktorların tüm gayretlerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Tenis Federasyonu da başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Balıkesir’e giderken Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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