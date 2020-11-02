Elif bebek 65 saat sonra kurtarılmıştı Elif'in dayısı açıkladı

Doğanlar apartmanı en kazında yaşadıkları 65 zorlu saat hakkında bilgi veren dayı Özgür Değerli, “20 saat sonra önce kardeşim Seher’e, ikizlerimize ve Umut’umuza ulaştık. Umut’un daha sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Ondan sonra süreç Elif için devam etti. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Ekipler bana, başka bir depremde 72 saatte kurtarılan yeni doğan bir bebekten söz edip ‘Neden bunlardan birisi Elif olmasın’ diye moral verdiler. Ümitli haberler bize güç verdi. Akabinde bizim için de bir müjde geldi. Şükür Elif’in sağlık durumu iyi. Acil servisten yoğun bakıma alındı. İlk geldiğinde yaşı sorulmuş. Buna cevap verip su istemiş. Rahatlıkla konuşuyor. Kardeşim Seher, dahiliye servisinde. Sağlık durumu iyi, sürekli evlatlarını soruyor. İkizlerimiz Elzem ve Ezel onlar da sağlıklı. Umut’umuz dışında ailenin diğer fertlerinin kötü bir durumu yok” dedi.