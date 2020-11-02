Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif için bakın neler yazdılar
Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasının ardından mutluluğunu dile getirdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise, yayınladığı gönderide, şunları yazdı:
"Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz; iyi ki varsınız..."
Diğer ünlü isimlerde Elif ile ilgili paylaşımlarda bulundu:
Doğa Rutkay Kamal: Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...
İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin...
Haluk Levent: Elif Perinçek... 3 yaşında... Bir mucize daha... 65 saat sonra kurtarıldı.