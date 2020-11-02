Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif için bakın neler yazdılar

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Doğa Rutkay Kamal: Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...

İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin...