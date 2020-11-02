Medipol Başakşehir- Manchester United maçına İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir- Manchester United karşılaşmasında Davide Massa düdük çalacak.

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Devler Ligi'nde oynadığı Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden Başakşehir, ilk puanını almak için sahaya çıkıyor. Sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerin bu kritik maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA, mücadelede İtalyan hakem Davide Massa'nın düdük çalacağını açıklandı.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Manchester United Maçı Çarşamba günü 20:55'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarında naklen yayımlanacak.