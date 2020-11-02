Elif Perinçek ve İdil Şirin'in sağlık durumları nasıl! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

İZMİR'de depremin ardından 55 ve 65. saatlerde kurtarılan iki mucize kızın sağlık durumlarıyla ilgili sevindiren haber gedi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 14 yaşındaki İdil Şirin ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin 55 ve 65. saatlerinde kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ile 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İkisinin de ciddi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Bakan Koca, Elif ve İdil'in yoğun bakımda tutulduklarını duyurdu.

Elif'in bilinci açık ciddi bir ezilme ve kırığı yok

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından önce Elif Perinçek'in sağlık durumunu paylaştı. Koca "Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." fadelerini kullandı.

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

İdil'in hayati fonksiyonları yerinde bilinci açık

Bakan Koca ikinci bilgilendirmeyi depremin 55. saatinde kurtarılan İdil Şirin için yaptı. Bakan Koca, "İdil Şirin. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." dedi.