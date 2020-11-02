Petrol fiyatlarında yüzde 4 düşüş! Koronavirüs kısıtlamaları etkili oldu

Kovid-19 pandemisindeki hızlı artışı frenlemek için alınan kısıtlama kararlarıyla, petrol fiyatları yüzde 4'e yakın düştü.

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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde Covid-19 pozitif bireylerin, bir milyonu aşması üzerine, ulusal düzeyde bir ay sürecek kısıtlama kararı aldığını açıkladı. Johnson açıklamasında, gelişmelerin durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini de vurguladı.

Birleşik Krallık’ın yanı sıra, başta Avusturya, Belçika ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa’nın birçok kentinde benzer kısıtlama kararları alınarak uygulanmaya başladı.

Mayıs ortasından bu yana en düşük düzey

Bu gelişmelerin üzerine, Aralık teslimi Batı Teksas hampetrolü (West Texas Intermediate - WTI), yüzde 3.66 düşüşle varil başına 34.48 dolara inerek, 29 Mayıs’tan bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.16 düşüşle 36.75 dolar ile Mayıs ortasından bu yana en düşük düzeyine geriledi.