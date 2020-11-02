CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır

Muharrem İnce, CHP parti yönetimine ağır tepki gösterdiği çıkışlarına devam ediyor. İnce, son olarak "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" dedi.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından, parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek, partiden ayrılmadan "Memleket Hareketi" başlattığını açıklayıp Türkiye'yi il il gezen İnce, hareketinin yol haritasını ve kurucu kadrosunu da İstanbul'da basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Siyasi kulislerde yılbaşından sonra partileşeceği konuşulan İnce, "Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Kur derse kurarız. Bakalım millet ne diyecek buna?" diye konuştu.

'E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır'

İnce'nin CHP'yi eleştirirken "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İnce, "CHP'de kim cumhurbaşkanı adayı olursa, siz aday olmazsınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bizim cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok. Hadi benim öyle bir derdim var, arkadaşlarımın öyle bir derdi yok. Benim de öyle bir derdim yok. Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur. Analar ne evlatlar doğurmuştur. Belli olmaz o. Şimdiden cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, çocuklarımız, geleceğimiz."