İzmir ve Aydın'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli'den farklı açıklama

İZMİR ve Aydın peş peşe depremlerle sarsıldı. Aydın'ın Kuşadası açıkları 4.4, İzmir'in Seferihisar ilçesi ise 4.1 şiddetinde sallandı.

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Aydın'ın Kuşadası açıkları 4.4, İzmir'in Seferihisar ilçesi ise 4.1 şiddetinde sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yine birbirinden farklı deprem büyüklükleri açıkladı.

İzmir'de 4.1 şiddetinde deprem: AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

#DEPREM: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020

Kandilli Rasathanesi ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli 4.4 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli açıklamasında depremin Kuşadası Körfezi'nde saat 14:58'de meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu.