İzmir ve Aydın'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli'den farklı açıklama
İZMİR ve Aydın peş peşe depremlerle sarsıldı. Aydın'ın Kuşadası açıkları 4.4, İzmir'in Seferihisar ilçesi ise 4.1 şiddetinde sallandı.Abone ol
Aydın'ın Kuşadası açıkları 4.4, İzmir'in Seferihisar ilçesi ise 4.1 şiddetinde sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yine birbirinden farklı deprem büyüklükleri açıkladı.
İzmir'de 4.1 şiddetinde deprem: AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli 4.4 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli açıklamasında depremin Kuşadası Körfezi'nde saat 14:58'de meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu.
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