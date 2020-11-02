Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı

Masterchef 2020 TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef'in sol elinde parmağının kesik olması merak konusu oldu. Peki Mehmet Yalçınkaya'nın parmağı neden kesildi, eline ne oldu?

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Masterchef Türkiye TV8'de yeni sezonuyla başlıyor. Masterchef jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya. Peki renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Şef aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya ve oğlu Utkan kimdir?

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 46 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu var.

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.

2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.

Masterchef Mehmet Şefin parmağına ne oldu: MasterChef Türkiye’nin 3 jürisinden biri olan ‘Mehmet Şef’ Mehmet Yalçınkaya’nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bolulu Mehmet Şef’in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi var.

Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kıyma makinesine kaptırmış

Zaman zaman yarışmacılara tavırlarıyla eleştiri konusu olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.