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Aydın'da en samimi arkadaşını alkolün etkisiyle öldürdü! Askerden izinli gelmiş

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da Deniz Çınar, (23) işe giden ağabeyi tarafından sokakta ölü bulunmuştu. Gencin katil zanlısı en yakın arkadaş çıktı. Askerden izne geldiği öğrenilen şahsın alkolün etkisiyle arkadaşını öldürdüğünü itiraf ettiği, olaydan pişmanlık duyduğu aktarıldı.

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Didim’in Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu. Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı.

Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar’ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar'ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.'nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

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