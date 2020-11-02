BIST 1.139
DOLAR 8,44
EURO 9,83
ALTIN 513,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Muhtar tilki yavrusu sandı! Mersin'de Brezilya'nın kabusu vampir yarasa korkusu

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de görülen kıllı bacaklı vampir yarasa mahalleyi tedirgin etti. Brezilya'da yaşamasıyla bilinen ve kuşların kanıyla beslediği söylenen yarasa ekiplere teslim edildi.

Abone ol

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı.

Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar, TSK'daki hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı
Son dakika Azerbaycan, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır
Gizem İleri, enkaz altında geçen 9 saati anlattı: Bizim üzerimize duvar düştü
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Amerikalı oyuncu Eddie Hassel öldürüldü
Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı! Hollanda’da metroda inanılmaz kaza
Kocaeli'de yaşlı adam 5 gündür işe gitmedi! Banyoya girince şok oldular
Nevzat Aydın'dan alkışlanacak hareket! İzmir depreminden kurtarılan Elif için harekete geçti
Aydın'da en samimi arkadaşını alkolün etkisiyle öldürdü! Askerden izinli gelmiş
Kenan Ece kiminle evli eşi Canan Ergüder kimdir?
Yorumlar