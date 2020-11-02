Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun

Ruhsat sahipleri yada bu meslek sahipleri, araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan, şanzımanına direksiyon simidine kadar değerli tüm parçaları sökülüyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için satılamıyor. Ya da bu ili meslek haline getirenler, parçaları kendinde olduğu için aracı ucuza alarak söktüğü parçaların montajını yapıyor. Araç satışı resmileşirken, üzerindeki borcun ise devam ettiği belirtildi. Satılmayanların ise kaldıkları sürece günlük otopark ücreti 14 TL’den yazılmaya devam ediyor.