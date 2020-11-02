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Kocaeli'de yaşlı adam 5 gündür işe gitmedi! Banyoya girince şok oldular

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’de 5 gündür çalıştığı dokuma atölyesine gitmeyince iş arkadaşları tarafından yapılan ihbar yapılan incelemede 63 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

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Olay Derince Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunbey’de bir dokuma atölyesinde çalışan 63 yaşındaki Kamil Alpkaya, 30 Kasım Cuma günü mesai çıkışından sonra bir daha iş yerine gitmedi.

Alpkaya’nın işe gelmemesi sonrası kendisinden haber alamayan iş arkadaşları ise Derince ilçesinde bulunan evine gitti. 2 katlı binanın giriş katında oturan Alpkaya’nın evinde kapıyı açan olmayınca iş arkadaşları ve aynı binada yaşadığı akrabaları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


Cansız bedeni evin banyosunda bulundu
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler polis eşliğinde eve girdiklerinde evin banyo kısmında Alpkaya’yı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Alpkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Birkaç gün önce öldüğü belirlenen Alpkaya’nın cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.


Elleriyle beslediği kedi öksüz kaldı
Öte yandan hayatını kaybeden Alpkaya'nın her gün sokakta özenle beslediği kedi ise öksüz kaldı. Akkaya'nın işe giderken ve iş çıkışında beslemeyi ihmal etmediği kedi, Akkaya'nın cansız bedeninin bulunduğu evin önünde beklerken çevredekiler tarafından fark edildi.

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