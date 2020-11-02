İzmir depreminden sonra yürek dağlayan kareler! Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlar

Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin kime ait olduğu ise bilinmiyor.