İzmir depreminden sonra yürek dağlayan kareler! Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlar
İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çekilen fotoğraflar uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek.
İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor.
Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin kime ait olduğu ise bilinmiyor.
İzmir'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipleri, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı. Çantada yapılan incelemede, Kavak’ın borçlarının listesini yaptığını ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.