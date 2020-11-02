10 Kasım'da okul var mı 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım ne zaman, resmi tatil mi araştırmaları başkadı. Bu sene 10 Kasım salı gününe denk gelecek. 10 Kasım ülkemizdeki resmi tatillerden biri değil yani 10 Kasım Salı günü mesai olacak, okullar tatil olmayacak. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulacak

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım için geri sayım başladı. 2020 yılı Atatürk'ün ölümünün 81. yılı olacak ve salı gününe denk gelecek. 10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönemi nedeniyle bu sene de saat tam 09.05'te sirenlerle hatırlanacak. 10 Kasım tatil mi? sorusu çalışanlar tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca çalışan bu sene salı gününe rastlayan 10 Kasım'da resmi tatil olacak mı diye merak ediyor. İşte 2020 resmi tatil günleri...

Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin 10 Kasım'ın salı gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar salı günü tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor.

10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil olur mu: 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.

10 Kasım nedir: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

10 Kasım 1938'de oldu: Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 Kasım 1938,

Günlerden Perşembe.

Atatürk'üm ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe.

Çökmüş bir matem havası,

Milletimin üstüne,

Gözyaşları sel olmuş

Akmış Marmara Denizi'ne

Herkes akın akın,

Dolmabahçe'ye koşmuş,

Büyük kurtarıcı artık,

Aramızdan ayrılmış.

Atatürk'süz yaşamak,

Çok zor gelse de millete,

Kalplerde yaşatılmış,

O veciz sözleriyle.

Emanet etmiş bizlere,

Kurduğu cumhuriyeti.

Var oldukça bu dünya,

Bilmeliyiz kıymetini.

Birkan Soylu