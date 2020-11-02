BIST 1.139
DOLAR 8,44
EURO 9,83
ALTIN 513,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Azerbaycan bayrağını Sukavuşan’a böyle dikmişti! O asker şehit düştü

Demirören Haber Ajansı

AZERBAYCAN'da işgalci Ermenistan'ın elinden geri alınan Sukavuşan kentinde İlkin Ferzeliyev Azerbaycan bayrağını yeniden dalgalandırmıştı. O askerin şehit haberi baba ocağına ulaştı. Acı ile gururu birlikte yaşayan baba, oğlu ile son konuşmasını anlattı.

Abone ol

Azerbaycan'ın 4 Ekim'de Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde işgal altından kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken İlkin Ferzeliyev'in şehit düştüğü açıklandı. İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. 

Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin’in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, "Oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu, bayrağı dik İlkin, ama lütfen hayatta kal, şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma” dedi.

Ferzeliyev, “Oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyorlar. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor" diye konuştu. 

İlkin Ferzeliyev, 4 Ekim'de ​Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağını böyle dikmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İddianamede kan donduran detaylar! Duygu'yu bayılana kadar dövüp balkondan atmış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar, TSK'daki hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı
Son dakika Azerbaycan, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır
Gizem İleri, enkaz altında geçen 9 saati anlattı: Bizim üzerimize duvar düştü
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun acı günü! Trabzon'da toprağa verdi
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e kritik görev
The Walking Dead 10 sezon Netflix ne zaman yayınlanacak?
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
Danilo Zanna'nın restoranı var mı Danilo Şef'in restoranı nerede?
Burhan Kuzu eşi Azime Kuzu kimdir aslen nereli?
Yorumlar 2 yorum