İddianamede kan donduran detaylar! Duygu'yu bayılana kadar dövüp balkondan atmış
GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasıyla iddianameyi hazırladı. İddianamede, Kaplan'ın olayı intihar gibi anlattığı ifadelere yer verilirken, Duygu'nun önce bilinci kapanacak kadar dövüldüğü ardından balkondan atıldığının anlaşıldığı belirtildi.
Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarının gelmesinin ardından savcılık iddianame hazırladı.
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Duygu Delen'in iddia edildiği gibi intihar etmediği, bilinç kaybına neden olacak şekilde darp edilince bayıldığı ve bu sırada erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tarafından balkondan atıldığı ifade edildi.
İddianamede, tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyetteki ifadesine de yer verildi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşı ile alkol aldığını ve ardından Duygu ile buluşarak eve geldiklerini anlatan Kaplan, şunları söyledi:
"Üç aydır kendisiyle açık giyindiği için aramızda çıkan tartışma nedeniyle ayrıydık. Olay günü buluştuk ve eve geldik. Birlikte sohbet edip zaman geçirdik. Bu sırada bana kız arkadaşımdan mesaj geldi. Telefonu alıp, kız arkadaşıma benim yerime cevap yazdı. Bu sırada ben de Duygu'nun telefonunu alıp bakmaya başladım. Telefonunda eski erkek arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını görünce sinirlendim. Elimden telefonu almak istedi ama vermedim.