İddianamede kan donduran detaylar! Duygu'yu bayılana kadar dövüp balkondan atmış

İddianamede, tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyetteki ifadesine de yer verildi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşı ile alkol aldığını ve ardından Duygu ile buluşarak eve geldiklerini anlatan Kaplan, şunları söyledi:

"Üç aydır kendisiyle açık giyindiği için aramızda çıkan tartışma nedeniyle ayrıydık. Olay günü buluştuk ve eve geldik. Birlikte sohbet edip zaman geçirdik. Bu sırada bana kız arkadaşımdan mesaj geldi. Telefonu alıp, kız arkadaşıma benim yerime cevap yazdı. Bu sırada ben de Duygu'nun telefonunu alıp bakmaya başladım. Telefonunda eski erkek arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını görünce sinirlendim. Elimden telefonu almak istedi ama vermedim.