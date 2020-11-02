BIST 1.139
DOLAR 8,44
EURO 9,83
ALTIN 513,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Tekirdağ'da 9 yıl boyunca istismara uğradı! Genci ölüme sürükleyen sapığa en ağır ceza istemi

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da Ahmet Emre Yıldır'ın 9 yaşında akrabası tarafından gördüğü cinsel istismar 18 yaşına kadar sürdü. Ses kaydı ile birlikte hakkında suç duyurusunda bulunulan 68 yaşındaki sanık tutuklandı. Davanın savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken mahkeme heyeti bugün duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Abone ol

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.

Karar bekleniyordu ileri tarihe ertelendi

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmanın savcısı, tutuklu sanık Tarhan’a müebbet hapis cezası verilmesini talep ederek mütalaasını açıkladı. Karar verilmesi beklenen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Karar birçok istismar davasında emsal olmalı"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre’nin avukatı Merve Uçanok, dava savcısının ağırlaştırılmış müebbet mütalaasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kararın birçok istismar davasında emsal olmasını dilediklerini söyleyen avukat Uçanok, “çıkacak karar birçok çocuğumuza umut ışığı olsun” dedi.

Gencin ablası: En çok en ağır cezaya çarptırılmasını istiyordu

Emre’nin ablaları da yaptıkları açıklamada, Emre’nin en çok istediği şeyin sanık Tarhan’ın en ağır cezaya çarptırılması olduğunu belirterek, “Emre’nin vefatından sonra savcı beyin verdiği mütalaa ile yıllar sonra yüzümüz güldü. Bu kararın çıkacağına inanıyoruz. Emre için güneş doğacak” ifadelerine yer verdiler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bahçelievler'deki patlamanın arkasından cinayet çıktı! Fatma Mavi boğularak öldürülmüş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar, TSK'daki hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı
Son dakika Azerbaycan, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır
Gizem İleri, enkaz altında geçen 9 saati anlattı: Bizim üzerimize duvar düştü
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
10 Kasım şiirleri 2020 kısa en güzel 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti
RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak açıkladı: RTÜK'e en çok diziler şikayet edildi
Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Muhtar tilki yavrusu sandı! Mersin'de Brezilya'nın kabusu vampir yarasa korkusu
Kenan Ece kimdir kaç yaşında Kenan Ece dizileri
Yorumlar