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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e kritik görev

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid karşılaşmasında AVAR olarak görev yapacak.

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Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da görev almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, kritik görev duyuruldu.

TFF, “Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak” açıklamasını yaptı.

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