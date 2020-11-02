Kocaeli'nde sesi duyunca odaya girdiler! Gördükleri karşısında şok oldular
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Yusuf A. (31), evin çatı katında çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar etti.Abone ol
Olay, öğle saatlerinde, Darıca Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Yusuf A., yaşadığı evin çatı katındaki odasına gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları, odaya girdiklerinde Yusuf A.’yı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyen Yusuf A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A.’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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