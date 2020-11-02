İzmir'de kontrollü yıkım sırasında 8'inci kattan kedi atladı! Sahibinin gözyaşları sel oldu

Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8’nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı.