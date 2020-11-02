İzmir'de kontrollü yıkım sırasında 8'inci kattan kedi atladı! Sahibinin gözyaşları sel oldu
İzmir’de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı.
Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan, 2 kişinin kurtarıldı sitede, enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8’nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı.
Kedinin sahibi Aynur Turhan, yetkililerden izin isteyip kedisini kendisi çağırmak istedi. İtfaiye ekipleri tekrar Turhan ile birlikte pencereye merdiven yoluyla ulaştı.
Turan, kedisine uzun süre seslenmesine karşın içeriden herhangi bir ses gelmedi.