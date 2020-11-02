Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildi
Kasımpaşa spor kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını kamuoyuna duyurdu.Abone ol
Süper Lig Ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada 'fikir ayrılıkları' gerekçe gösterildi.
Kasımpaşa, son haftada Trabzonspor'u 3-1 geriye düşmesine rağmen 4-3'lük skorla mağlup etmişti. Altıparmak ile son sezonun geçirilen 7 haftasında Kasımpaşa, 3 galibiyet 2 beraberlik 2 de yenilgi elde etmişti. Kasımpaşa şuan 11 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
Yaşanan gelişmenin ardından tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Altıparmak, “Başkan ile yaşadığımız fikir ayrılıkları sonrasında yollarımızı ayırdık” ifadelerine yer verdi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:
Kamuoyuna Duyuru | Mehmet Altıparmak pic.twitter.com/tt1pqcmq8h— KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 2, 2020
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