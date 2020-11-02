Crush sendromu nedir, belirtileri neler? Crush sendromu tedavisi 

Crush sendromu, deprem sonrası en sık görülen ve yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Genellikle vücudun bir parçasının yüksek derecede güç ya da ba­sınca maruz kalmasıyla ortaya çıkar.

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Crush sendromu ayrıca ezilme sendromu olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle deprem gibi yıkıcı doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilerde crush sendromu gözlemlenmektedir.

Crush sendromu nedir?

Ezilme, yaralanma, uzun süreli hareketsizlik ve sıkışma sonucunda ortaya çıkar.Sendromda vücut dokularının tamamı etkilenebilir. Crush sendromu, böbrek yetmezliği, ödem, şok ve solunum yetmezliğine neden olan bir sendromdur.

Deprem sonrası enkazdan çıkarılan yaralılar ilk olarak Crush sendromu açısından kontrol edilmektedir.

Crush sendromu belirtileri

- İdrarın renginin kahverengi olması

-Ciltte ödem meydana gelmesi

-Kalp çarpıntısı

-Ritim bozukluğu (Aritmi)

-Düşük tansiyon

-Halsizlik

-Düşük kan basıncı

Crush sendromu tedavisi

Crush sendromunda birincil tedavi yöntemi sıvı tedavisidir. Enkaz atlında kalan hastaların hayat fonksiyonlarının normale dönmesi ve ezilmiş olan hücrelerin tekrardan tedavi edilmesi amacı ile sıvı tedavisi uygulanır.

Crush sendromu kanı önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla crush sendromu olan kişilerde öncelikle kan seviyesi dengelenmeye çalışılır. Bu yüzden ilk tedavi seçeneği kanda ki mevcut kan sıvısını arttırmaktır.

Crush sendromu taşıyan kişilerde böbrek yetmezliği de ortaya çıktığından dolayı böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile hasta uygun görüldüğü takdirde diyalize sevk edilir.