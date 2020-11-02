Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar ne kadar olacak?

Saat 12:00'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş/LT, motorine ise 12 kuruş/LT indirim geldi.

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Araç sahiplerini sevindirecek haber EPGİS'ten geldi. Bu gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorine indirim yapıldı.

EPGİS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Fiyatlar ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.