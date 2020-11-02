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İzmir'de enkazdan 2 gün sonra çıkarıldı! Hayata tutundu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 48 saat sonra AFAD görevlisi tarafından çıkarılan güvercin, hayata tutundu.

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Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazında dün öğle saatlerinde sürdürülen çalışmalar sırasında AFAD görevlisi Tuğberk Vural, enkazın altında bir güvercin olduğu fark etti.

Güvercini eline aldığında canlı olduğunu gören Vural, hemen bölgede bulunan Aslı Varol’a ait veterinerin yolunu tuttu. Ağır yaralandığı belirlenen ve hemen tedaviye alınan güvercin, hayata tutundu.


"Enjekteyle besleme yapıyoruz"
Güvercini tedavi eden Veteriner Hekim Aslı Varol, “AFAD görevlisi tarafından yaralı halde getirilince güvercini hemen tedavi altına aldık. Yapılan muayenelerde ağız içinde AFT’ler olduğunu gördük ve tedaviye başladık. Onun dışında genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Mama yemesi zor olduğu için enjekteyle besleme yapıyoruz. Bunun yanı sıra vitamin ve antibiyotik takviyeleri yapmaya da devam ediyoruz. Şu an her şey olumlu gidiyor. Ağız bölgesindeki AFT’leri toparlayabilirsek kurtulma şansı çok fazla. Ancak kanatlılar bazen hassas olabiliyorlar. Risk var ama çok güçlü. Sağlığına tam anlamıyla kavuştuktan sonra isim koyacağım. Deprem bölgesinden saatler sonra çıkarılması bizim için farklı bir duygu oldu. Normalde güvercinleri getiriyorlar, ancak bu güvercine biraz daha fazla özen gösteriyoruz. Sokaktaki canlarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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