İzmir depreminde son durum nasıl? Tunç Soyer ihtiyaç duyulan malzemeleri açıkladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası süreçle ilgili durum değerlendirmesi yaptı. İhtiyaç duyulan malzemeleri açıklayan Tunç Soyer, "Dışarıda kullanılabilecek ısıtıcılara ihtiyaç var" dedi.

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Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiğini açıklayan Soyer, "Yıkılan bina 7, hasarlı bina 504, yaralı sayısı 994, tedavisi devam eden yararlı 220, taburcu edilen yaralı sayısı 774, ağır yaralı sayısı 4, boşaltılan bina sayısı 1172, enkazdan kurtarılan kişi sayısı 106" açıklaması yaptı.

İhtiyaç duyulan malzemeler

Soyer, aynı zamanda deprem mağdurlarının ihtiyaç duydukları malzemeleri de açıkladı. Son 24 saatte ortaya çıkan tabloya göre ihtiyaçları açıklayan Soyer, "Seyyar tuvalet, duş, çamaşır ve kurutma makinesi, sahra hastanesi yatağı, çadır matı, dış mekan ısıtıcısı, pili aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası ihtiyaçları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Neler yapıldı, son durum nasıl?

Depremin yaşandığı 30 Ekim'den bu yana 2 bin 588 çadır kurulduğunu, 25 bin 990 battaniye dağıtıldığını açıklayan Soyer, uyku tulumu ihtiyacının tamamen karşılandığını söyledi.

Hasarlı binalara ilişkin bilgileri de paylaşan Soyer, "4 bin 424 tespit çalışması yapıldı. Bunların 3 bin 903'ünün hasarsız olduğu görüldü. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66, ağır hasarlı 42, yıkık 7 bina ve acil yıkılması gereken 7 bina tespit edildi" rakamlarını açıkladı.

'halkin bakkali' isimli internet sitesi

Soyer yardım etmek isteyen vatandaşların söz konusun ihtiyaçları ayni olarak karşılayabileceğini veya https://www.halkinbakkali.com/ isimli internet sitesi üzerinden seçtikleri paketler üzerinden yardım edebileceğini belirtti.