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Son dakika İzmir'de deprem operasyonu! Yıkılan binaların müteahhitleri gözaltına alındı

İZMİR'deki 'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

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İzmir Seferihisar merkezli 6.9 şiddetindeki depremde yıkılan binaların sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir depreminde 17 bina yıkılırken çok sayıda binada da ağır hasar oluşmuştu. Depremde can kaybı 91'e çıkarken yaralı sayısı da 994'ü buldu. Yıkılan 8 binada hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Emrah Apartmanı'nın müteahhidi: Bayraklı'da yıkılan ve 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi, Erzincan depreminde torununu kaybeden bir isim çıkmıştı. Müteahhit Hayati Uzun 1992 Erzincan depreminde enkaz altında kalan torununun ismini, Bayraklı'da yaptığı Emrah Apartmanına vermişti. O apartmanda Uzun'un 2 torunu ile gelini enkaz altında kaldı.

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