İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma sona erdi! 32 kişi öldü 15 kişi yaralı çıktı

İzmir depreminde en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İlçede yerle bir olan Emrah Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları bu sabah sona erdi. 32 kişiye mezar olan binanın enkazından 15 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ olarak çıkarılan son kişi 14 yaşındaki İdil Şirin oldu. Emrah Apartmanı'nın hikayesi de yürek burktu. Hayati Uzun 1992 Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Müteahhit Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torunu Emrah'ın ismini verdi. Torunun ismini verdiği apartman depremde çöktü ve Uzun'un 2 torunu ile gelini enkaz altında kaldı.