İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma sona erdi! 32 kişi öldü 15 kişi yaralı çıktı
İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetlerine son verildi. Enkazdan son olarak 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağ kurtarıldığı Emrah Apartmanı'nı, Erzincan depreminde torunu Emrah'ı enkaz altında kaybeden müteahhit yapmıştı.
İzmir depreminde en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İlçede yerle bir olan Emrah Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları bu sabah sona erdi. 32 kişiye mezar olan binanın enkazından 15 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ olarak çıkarılan son kişi 14 yaşındaki İdil Şirin oldu. Emrah Apartmanı'nın hikayesi de yürek burktu. Hayati Uzun 1992 Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Müteahhit Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torunu Emrah'ın ismini verdi. Torunun ismini verdiği apartman depremde çöktü ve Uzun'un 2 torunu ile gelini enkaz altında kaldı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük hasara yol açan depremde yıkılan Emrah Apartmanı‘nda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında bir yaşam belirtisi arayan ekipler, son olarak 14 yaşındaki İdil Şirin‘i sağ olarak beton blokların arasından çıkardı. 32 kişiye mezar olan binanın enkazından 15 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri moloz yığınına dönüşen binanın enkazını kaldırmak için çalışmalar başladı.