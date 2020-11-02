BIST 1.138
DOLAR 8,44
EURO 9,82
ALTIN 511,89
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Azerbaycanlı Halilov Sovyet yapımı aracının bagajında avladığı balıkları satıyor

Azerbaycan'ın Berde kentinde yaşayan Yaşar Halilov, Sovyet yapımı 40 yaşındaki aracının bagajını havuza çevirip nehirde avladığı balıkları yol kenarında satarak ekmeğini kazanıyor.

Abone ol

Halilov, 1980 model, Sovyetler Birliği yapımı eski aracının bagajını yapay bir havuza çevirerek Karabağ Nehri kenarında tuttuğu balıkları burada muhafaza ediyor. 

AA muhabirine konuşan 52 yaşındaki Halilov, 5 yıl önceye kadar işsiz olduğunu, 300 dolara eski bir araç alıp bagajı havuza çevirme fikriyle işe başladığını söyledi. 

Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin Güllüoğlu köyünden olduğunu belirten Halilov, "Bölgemiz sulak tarım arazileri konusunda çok zengin. Nehirlerimiz var. Sazan, Hanı, Karabel, Turna ve Karp bölgemizde en çok bulunan balık türleri." dedi. 

Balık tutmadan önce bagajının arkasına bir naylon serdiğini ve suyu bu şekilde içinde muhafaza edebildiğini anlatan Halilov, "Daha sonra avladığım veya satın aldığım balıkları bagajın içine atıyorum. İstediğim yere veya yol kenarına gidip balıklarımı satıyorum." diye konuştu.

Halilov, Rusya tarafından artık imal edilmeyen ve piyasada bulunmayan, 300 dolarlık Gaz 24 model aracıyla kasımdan marta kadar günlük ortalama 40 balık sattığını kaydetti. 

Bölge halkının özellikle kış aylarında balığı çok tükettiğini söyleyen Halilov, "Kış aylarında Buğlama denilen balık çorbası sofralarımızın vazgeçilmezidir." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika İzmir'de deprem operasyonu! Yıkılan binaların müteahhitleri gözaltına alındı
İzmir depreminde son durum nasıl? Tunç Soyer ihtiyaç duyulan malzemeleri açıkladı
Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar ne kadar olacak?
Mehmet Metiner'den Gelecek Partili eski YÖK Başkanı Özcan'a 'müptezel' cevabı
Babacan'dan İmar barışı tepkisi: En çok başvuruların olduğu illerden biri de İzmir'di
Bakan Akar, TSK'daki hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Bakan Çavuşoğlu: Fransa çok tehlikeli bir yolda
Damat gelini yol ortasında dövmüştü 'aşırı hız' denilen olayın nedeni bakın ne çıktı!
Kocaeli'nde sesi duyunca odaya girdiler! Gördükleri karşısında şok oldular
İbrahim Kalın kimdir aslen nereli eşi Neriman Kalın ve çocukları
Yorumlar