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ABD'de 'F-35'leri S-400'lerden koruyacak' yasa tasarısı hazırlığı

TÜRKİYE'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini 16 Ekim'de ilk kez test etmesinin ardından ABD'li bazı senatörler F-35'leri S-400 gibi Washington tarafından tehdit olarak görülen silahlardan korumak için harekete geçti. Söz konusu senatörler yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalara başladı.

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ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarının tenolojilerini korumak için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. 

ABD'li Breaking Defense'in haberine göre Washington'da senatörler, özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit unsuru olduğu düşünülen yabancı savunma sistemleri ve silahlar teknolojileri satın alan devletlere F-35'in de aralarında bulunduğu avcı uçakları ve yüksek askeri teknolojilerin satışına yasak getirilmesi için yasa tasarısı hazırlıyor.

Silah satışına özel koşullar

Tasarıyı hazırlayan isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, Ortadoğu ülkelerine silah satışında özel koşullar getirilmesini önerdi.

Engel'in önerisine göre F-35 satın alacak ülkeler bu uçakları kullanma planları hakkında Washington'a bilgi vermek zorunda olacak.

ABD ile S-400 gerilimi 

Türkiye ABD'den satın almak istediği ve diğer ülkelerden de talepte bulunduğu halde kimsenin vermediği hava savunma sistemi alımı için Rusya ile anlaşmış, S-400'leri satın almıştı.

16 Ekim'de ilk test

S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test eden Türkiye'ye ABD'den tepkiler gelmiş bu bağlamda yaptırım talebinde bulunulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' açıklamıştı.

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