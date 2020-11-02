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ABD Başkanı Trump: Obama ne yaptıysa ben tersini yaptım

ABD Başkanı Trump, Florida'daki mitingde yaptığı konuşmada, eski Başkan Barack Obama yönetimine eleştirilerde bulundu.

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ABD'nin 46. başkanı 3 Kasım 2020 seçimlerinde belli olacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Beyaz Saray'da dört yıl daha görev yapmak isterken, Demokratların adayı Joe Biden, başkanlık koltuğunu geri almanın hesaplarını yapıyor.

Seçime saatler kala mitinglerini sıklaştıran Trump, Florida'da destekçileriyle buluştu.

"Obama'nın yaptığının tersini yaptım"
Konuşmasında Demokratların yönetimini hedef alan Trump, 4 yıllık görev süresi boyunca eski Başkan Barack Obama'nın politikalarını sürdürmediğini ifade etti.

Trump, "Açıkçası Obama'nın yaptığının tersini yaptım ve sistem çalıştı." dedi.

"Obama'nın izlerini sileceğim" mesajı
2016 seçimlerinin ardından görevi devraldığı yemin töreninde Trump, "Biz burada yalnızca yönetim transferi yapmıyoruz. Yönetimi siz halka veriyoruz." ifadeleriyle kendisinden önceki yönetimin izlerini silme konusunda kararlılık mesajı vermişti.

Trump'ın, "Obamacare" olarak bilinen ve Barack Obama döneminde çıkarılan devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nı iptal etme girişimi, ABD Başkanı'nın bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor.

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