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Urla depremle sarsıldı! AFAD açıkladı

İzmir'i sarsan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bugün akşam saatlerinde bu kez merkez üssü Urla olan 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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