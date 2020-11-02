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Hatayspor ile Sivasspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı

Hatayspor ile Sivasspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı. Konuk Sivasspor, 6. dakikada Max Gradel'in golüyle öne geçti. Rakibine 2 dakikada sonra cevap veren Hatayspor, Babajide Akintola ile beraberliği yakaladı. Son düdükle birlikte maç 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen iki takım da 7 puana yükseldi.

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6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.

60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.

74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Hatayspor: 1 - 1 :Sivasspor

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)

Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)

Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Santos, Dk. 90+4 Sackey (Atakaş Hatayspor)

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