Damat gelini yol ortasında dövmüştü olayın nedeni bakın ne çıktı!
HATAY'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.’nin gelini, hız tartışmasından değil takılan altınları almak için dövdüğü ortaya çıktı.Abone ol
Hatay'da damadın gelini yol ortasında dövdüğü görüntüler çok konuşuldu. Çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu trajik görüntüler tepki çekti.
Hatay Valiliği'nin açıklamasında hız tartışması yüzünden gelin ve damadın kavga ettiği belirtilmişti. Olaya ilişkin yeni gelişme herkesi bir kez daha şoke etti.
Takılan altınları almak için dövmüş
Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.
'Yağma' suçundan tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ne olmuştu?
İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.