Damat gelini yol ortasında dövmüştü olayın nedeni bakın ne çıktı!

HATAY'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.’nin gelini, hız tartışmasından değil takılan altınları almak için dövdüğü ortaya çıktı.

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Hatay'da damadın gelini yol ortasında dövdüğü görüntüler çok konuşuldu. Çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu trajik görüntüler tepki çekti.

Hatay Valiliği'nin açıklamasında hız tartışması yüzünden gelin ve damadın kavga ettiği belirtilmişti. Olaya ilişkin yeni gelişme herkesi bir kez daha şoke etti.

Takılan altınları almak için dövmüş

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.

'Yağma' suçundan tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.