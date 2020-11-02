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Konya'da adamın kafasını ve cinsel organını kesmişti sebebi şoke etti

Anadolu Ajansı

KONYA'nın Bozkır ilçesinde dün 56 yaşındaki Mustafa Sömek, başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu belirlenen Mücahit M'nin ifadesindeki "Şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim" sözleri tüyler ürpertti.

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Dün, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında erkek cesedi görenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı kesilmiş cesedin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğunu belirledi. Kesik baş lisenin bahçesinde bulundu.

Sömek'in cesedi morga kaldırılırken, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen katil zanlısı Mücahit M'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti.

"O anda onu öldürmeye karar verdim"
Mücahit M. mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek isimli şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Yanımda bulunan bıçakla onu öldürdüm" diye ifade verdi. Katil zanlını Mücahit M. tutuklandı.

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