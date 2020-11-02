Emekli olup Afyonkarahisar'da bu işi yapmaya başladı paraya para demiyor! Çok hızlı ürüyorlar

TSK'da 20 yıllık görev süresinin ardından emekli olan Hurma, ömrünün kalan yıllarını geçirmek üzere memleketine döndü ve Sultandağı ilçesine yerleşti. Burada boş vakitlerini değerlendirmek ve hem ülke hem aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Hurma, çeşitli araştırmalar yaptı.