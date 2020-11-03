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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Ermenistan'ı çıldırtacak proje

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'na yansıtılmış Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

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AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'na resmedilmiş Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımla, hayata geçireceklerini projeyi duyurdu.

Ermenistan tarafından da görülen Ağrı Dağı'a her bakıldığında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının görüleceğine dikkat çeken Sayan, ironi yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Belediyesi olarak hızlı bir çalışma yapıyoruz. Yakında Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a bakan tarafında bu görüntüyü göreceksiniz. Umarım cephede ki Ermenistan'a moral olur!"

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