Türk somonu 11 ayda 1 milyar dolar ihracatla Norveç'e rakip oldu

Türkiye'de üretimine ağırlık verilen yerli somon, Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Türk somonu' olarak markalaştırıldı. Yüzde 40'ı Kayseri'de üretilen Türk Somonu, Norveç somonuna rakip olarak dünya pazarında yerini aldı. Besin değerleri Norveç somonundan daha yüksek olan Türk somonunda, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, alabalık üretiminde rotayı somona çevirdi. Alınan kararla yerli somon, 'Türk somonu' adıyla markalaştırıldı. Bakanlık, su ürünleri yetiştiricilerini alabalıktan somona teşvik etti. Yapılan analizlerde Norveç somonundan Omega 6 bakımından daha zengin olan Türk somonu, iki yılda birçok ülkeye ihraç edildi.

Türk somonunda ihracat 1 milyar doları aştı

Türk somonunun Rusya ve Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bu yılın 11 ayında Türk somonu ihracatında 1 milyar doları aştık. 2023 hedefimizi ise 2 milyar dolar olarak revize ettik. Şuanda Norveç somonunun ciddi bir rakibiyiz. Bakanlığımızın Türk somonunda markalaşmaya gitmesiyle birlikte ciddi bir başarı elde ettik. Su ürünleri yetiştiricilerini bakanlık olarak destekliyoruz. Alabalıkta da ciddi bir ihracatımız var. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine alabalık ihraç ediyoruz. Bu pazarda artık Türkiye'de var" dedi.

Türk somonu, Norveç somonuna rakip

Yapılan analizlerde Türk somonunun Norveç somonundan hem lezzet hem de besin değerleri açısından daha üstün olduğunun belirlendiğini kaydeden Mustafa Şahin, "Türk somonundan 2018 yılında iç sularda 105 bin ton, denizlerde ise 9 bin 600 ton üretim gerçekleştirildi. Türk somonu kalite ve lezzet olarak Norveç somonunu geride bıraktı. Somonumuzun kalitesi Japonların çok ilgisini çekti. O yüzden bu piyasada Norveç ile rekabetteyiz. Hal böyle olunca alabalıktan somona ağırlık vermeye başladık. Yurt dışında artık sofraları Omega 6 zengini Türk somonu süslüyor" ifadelerini kullandı.

Üretimin yüzde 40'ı Kayseri'den

Türkiye'nin somon üretiminde önemli bir yere geldiğini belirten Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'deki her üç alabalıktan birinin Kayseri'de üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin yavru alabalık ihtiyacının yüzde 40'ının Kayseri'den karşılandığını kaydeden Mustafa Şahin, "Zamantı Irmağı'nın başlangıç kısımlarındaki Şerefiye, Subatan ve Karagöz dereleri; su kalitesi bakımından yavru alabalık üretimine çok uygun. Bu kaynaklar üzerinde kurulan 5 büyük alabalık kuluçkahanesinde 185 milyon gözlenmiş yumurta, 165 milyon yavru balık üretiliyor. Ülkemizin yavru alabalık ihtiyacının yaklaşık %40 Kayseri'den karşılanıyor. Yamula Barajı'nda 528 dekar alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede 2019 yılında 193 ton, 2020 yılında ise bin 400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda üretimi 2 bin 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. (Sabah)