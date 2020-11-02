Celal Şengör Habertürk canlı yayınında isyan etti: Şu 6,6'yı artık silin

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, ekranın alt kuşağında yazan "İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem" yazısına tepki göstererek "Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem" dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV’de İzmir’deki depremin büyüklüğünün 6.6 olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

İzmir’de Cuma günü meydana gelen depremde 83 kişi hayatını kaybederken depremin büyüklüğü konusu tartışma yarattı. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi’nden 6.9 açıklaması yapılmıştı.

Fathi Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek” programına konuk olan Celal Şengör, “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” altyazısına sinirlendi. Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye tepki gösterdi.