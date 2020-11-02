Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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65 saat sonra İzmir'deki depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."